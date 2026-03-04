ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران أصبحت "دولة خرجت عن السيطرة"، مشددًا على أن الضربات الأمريكية الأخيرة أعادت رسم موازين القوى، ووضعت الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية في مواجهتها مع طهران.

البرنامج النووي الإيراني

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أوضح ترامب أن القدرات النووية الإيرانية تم "محوها بالكامل"، مشيرًا إلى أن القاذفات الشبحية من طراز B-2 Spirit لعبت دورًا حاسمًا في استهداف وتدمير ما وصفه بـ"عناصر البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدًا أن تلك العمليات وجهت ضربة قاصمة لقدرات طهران الاستراتيجية.

ضمان الأمن القومي الأمريكي

وأضاف أن هذه الهجمات تهدف بالأساس إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن التحرك العسكري كان ضروريًا لـ"ضمان الأمن القومي الأمريكي" و"حماية الاستقرار الإقليمي".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة باتت في موقع قوة واضح في أي مواجهة محتملة مع إيران، مؤكدًا أن الرسالة وصلت بوضوح، وأن واشنطن لن تسمح بتهديد أمنها أو أمن حلفائها في المنطقة.