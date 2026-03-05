مصدر كردي عراقي: لم نشن هجوما بريا على إيران

نفى مصدر في جماعة معارضة كردية في العراق، التقارير التي زعمت أن القوات الكردية العراقية شنت هجوماً برياً داخل عمق الأراضي الإيرانية، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام كردية عراقية.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية عسكرية برية داخل إيران، تعتمد على مليشيات كردية إيرانية، على أن يتم لاحقًا الاستعانة بمليشيات كردية عراقية.

وأوضحت القناة أن عدد هذه المليشيات حالياً يقدر ببضعة آلاف، مضيفة أن هناك ثقة عالية في إسرائيل بقدرة الأكراد على تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة داخل إيران، في مقابل تشكك الخبراء العسكريين وأصحاب التجارب السابقة مع الأكراد في المنطقة حول جدوى العملية.