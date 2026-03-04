قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
عبد العزيز جمال

يزيد البحث عن قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ – 2026م، وكذلك الموعد الأخير لإخراجها قبل العيد ام بعده، حيث أعلنت دار الإفتاء رسميًا قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ – 2026م، موضحة الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، إلى جانب الشروط ، وآخر موعد يجوز إخراجها فيه، والفئات التي لا تجب عليهم، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية.

وتُعد زكاة الفطر مرتبطة بنهاية شهر رمضان المبارك، حيث تهدف إلى تطهير الصائم مما قد يكون شاب صيامه من نقص أو لغو، فضلًا عن إدخال السرور على الفقراء والمحتاجين في يوم عيد الفطر.
 

الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة
قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

حدّد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، موضحًا أن هذا التقدير جاء بناءً على متوسط سعر القمح من أجود أنواعه في السوق المصري.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه، مع استحباب الزيادة لمن استطاع، لما في ذلك من نفع أكبر للفقراء والمساكين.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب، أخذًا برأي الإمام أبي حنيفة، وجماعة من المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن الفتوى مستقرة على هذا الرأي منذ سنوات.
 

هل يمكن إخراج زكاة الفطر في غير البلد التي فيها؟
قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

شروط إخراج زكاة الفطر

بيّنت دار الإفتاء عددًا من الشروط الأساسية لإخراج زكاة الفطر، أبرزها:

أن تُخرج من غالب قوت أهل البلد، مثل الأرز أو القمح أو التمر، ويقدر مقدارها بصاع نبوي يعادل من 2.5 إلى 3 كيلوجرامات تقريبًا.

جواز إخراجها نقدًا بما يعادل قيمة الصاع.

أن تُصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين.

أن يتم إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، ويُستحب تقديمها بيوم أو يومين قبل العيد.

أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر

حددت دار الإفتاء ثلاث فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر، وهم:
1- المتوفى قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، لعدم تحقّق وقت الوجوب.
2- الجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، إذ لا تثبت له أحكام الدنيا إلا في حالات محددة.
3- الفقير الذي لا يملك قوت يومه، فلا يُكلّف بإخراج الزكاة.

قيمة فدية الصيام 2026

أعلن مفتي الجمهورية أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عن الصوم لعذر شرعي دائم، بلغت 30 جنيهًا عن كل يوم، مشيرًا إلى أن زكاة الفطر تعادل وزنًا مقداره 2.04 كيلوجرام من القمح عن الفرد الواحد.

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر

أوضحت دار الإفتاء أن حساب قيمة زكاة الفطر تم بناءً على السعر الرسمي لأردب القمح، والذي بلغ هذا العام نحو 2000 جنيه للأردب (150 كيلوجرامًا)، أي ما يعادل 13.33 جنيه للكيلو الواحد. وبضرب السعر في وزن الصاع النبوي، قُدّرت القيمة الفعلية بنحو 27.19 جنيه، إلا أن الإفتاء رفعتها إلى 35 جنيهًا مراعاة لمصلحة الفقير.
 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين معه بنفس المصلحة
قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

آخر موعد وأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء أن وقت جواز إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في شهر رمضان، ويمتد حتى قبيل صلاة عيد الفطر، بينما يُحرم تأخيرها إلى ما بعد يوم العيد، ويجب قضاؤها حينئذٍ.

وأوضحت أن أفضل وقت لإخراجها هو قبل صلاة العيد مباشرة، اقتداءً بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى تعجيل إخراج زكاة الفطر، لما في ذلك من تحقيق مقاصدها الشرعية، وإدخال الفرحة على قلوب المحتاجين في يوم العيد.


 

زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر شروط إخراج زكاة الفطر كيفية حساب قيمة زكاة الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

بحضور محافظ دمياط.. حفل الإفطار الجماعي مع الأيتام وذوي الهمم

ازالة بناء مخالف

إزالة حالات بناء مخالف بأبو النمرس واتخاذ الإجراءات القانونية

وكيل وزارة الأوقاف

أوقاف دمياط تتفقد الجامع الكبير وإنشاءاته بدمياط الجديدة

بالصور

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

فورمولا-1
فورمولا-1
فورمولا-1

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد