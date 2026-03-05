قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفراد .. ننشر أسماء الصيادين المصريين المفقودين على سواحل تركيا
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

«لمبة التلاعب» اسم يطلق على لمبة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باللون الأصفر تُضئ فى أوقات معينة ولأسباب مُحددة، ويتضح من اسمها أن لها علاقة بأخطاء يرتكبها المشترك قد تعرّضه لمحضر سرقة .

ويتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر بعداد الكهرباء الديجيتال أو مسبوق الدفع وما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرّض لمحضر سرقة التيار.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك، أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها وهى:


أسباب إضاءة لمبة التلاعب


1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

خطوات تجنب محضر سرقة التيار
1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوباً لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطرافالمُهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

مميزات العداد مسبوق الدفع

1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.

