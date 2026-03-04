إزالة حالات بناء مخالف بأبو النمرس واتخاذ الإجراءات القانونية

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف التي تم رصدها.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة خلال متابعته لمنظومة المتغيرات المكانية بمركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة.



وأسفرت الحملة عن إزالة دور أرضي مخالف بدون ترخيص على مساحة نحو ٢٠٠ متر تقريبًا بناحية الملاءة بأبو النمرس

كما تم إزالة دور أرضي مقام بشدة خشبية قبل صب خرسانة السقف على مساحة نحو ١٥٠ مترًا تقريبًا بالمنطقة ذاتها وذلك لعدم الحصول على التراخيص اللازمة.



كما تم إزالة سور وأعمدة خرسانية أقيمت بغرض إنشاء جمالون مخالف بدون ترخيص على مساحة نحو ٧٠٠ متر تقريبًا بناحية خلف كتاراكت المتفرع من شارع الألسن بالحرانية بنطاق الوحدة المحلية بشبرامنت، حيث جرى التعامل الفوري مع المخالفة في المهد وجاري التعامل مع حالات أخري .



وتم التحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة وإيداع جميع المضبوطات بمخزن المدينة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية على مدار الساعة والتعامل الحاسم مع أي مخالفات بناء دون تهاون، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه.