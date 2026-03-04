قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
السفارة الأمريكية لـ لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط
ترامب: كل من يُريد أن يصبح زعيمًا لإيران ينتهي به المطاف «ميتًا»
أحمد موسى: أي جنيه البلد صرفته من 2014 وحتى الآن راح في مكانه الصحيح | فيديو
بين الهبوط والارتفاع.. مصير أسعار الذهب في ظل الحرب الدائرة
ماكرون يحذر نتنياهو من عملية برية في لبنان ويدعو حزب الله لوقف الهجمات
مصرع ربة منزل على يد شقيق زوجها بالشرقية بسبب خلافات بينهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة حالات بناء مخالف بأبو النمرس واتخاذ الإجراءات القانونية

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف
أحمد زهران

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف التي تم رصدها.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة خلال متابعته لمنظومة المتغيرات المكانية بمركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة.


وأسفرت الحملة عن إزالة دور أرضي مخالف بدون ترخيص على مساحة نحو ٢٠٠ متر تقريبًا بناحية الملاءة بأبو النمرس 
كما تم إزالة دور أرضي مقام بشدة خشبية قبل صب خرسانة السقف على مساحة نحو ١٥٠ مترًا تقريبًا بالمنطقة ذاتها وذلك لعدم الحصول على التراخيص اللازمة.


كما تم إزالة سور وأعمدة خرسانية أقيمت بغرض إنشاء جمالون مخالف بدون ترخيص على مساحة نحو ٧٠٠ متر تقريبًا بناحية خلف كتاراكت المتفرع من شارع الألسن بالحرانية بنطاق الوحدة المحلية بشبرامنت، حيث جرى التعامل الفوري مع المخالفة في المهد وجاري التعامل مع حالات أخري .


وتم التحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة وإيداع جميع المضبوطات بمخزن المدينة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية على مدار الساعة والتعامل الحاسم مع أي مخالفات بناء دون تهاون، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه.

بناء مخالف محافظة الجيزة محافظ الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

شيكابالا

الأسطورة.. الغندور يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

مانشستر يونايتد

إيقاف لاعب مانشستر يونايتد بسبب إهانة معادية للمثليين

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتقدم بهدف في الشوط الأول على نوتنجهام

بالصور

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد