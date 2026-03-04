بحضور محافظ دمياط.. حفل الإفطار الجماعي مع الأيتام وذوي الهمم

وسط أجواء رمضانية يسودها روح المحبة والود، شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بحفل الإفطار الجماعي مع الأيتام من أبناء مؤسستي الرعاية للبنات والبنين وذوى الهمم من أبناء التضامن الاجتماعي و مكتب قادرون باختلاف التابع لمديرية الشباب والرياضة ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة و الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البنات الاجتماعية و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ السابق وعضو مجلس إدارة المؤسسة وممثلي التضامن الاجتماعي و الشباب والرياضة.

حيث تناول " محافظ دمياط " الإفطار وسط بناته وأبنائه ، وتبادل الحديث معهم للاطمئنان على أحوالهم وجودة الخدمات المقدمة لهم، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهم ، والذى يبدو واضحاً مع اهتمام كافة أجهزة الدولة بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم .

فيما وقد ثمن " الدكتور حسام الدين فوزى " جهود المشاركين بحفل الإفطار الجماعى لرسم البهجة والسرور على وجوه الأطفال .