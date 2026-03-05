قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أودي تكشف عن خليفة TT التي ستمهد للمستقبل الرياضي للعلامة

كريم عاطف

أزاحت أودي الستار عن سيارتها الاختبارية الجديدة Concept C، والتي تمثل ملامح الخليفة الروحية لـ Audi TT، في خطوة تؤسس لمرحلة رياضية جديدة ضمن استراتيجية العلامة الألمانية.

السيارة تجمع بين لمسات مستوحاة من سيارات السباق الكلاسيكية في ثلاثينيات القرن الماضي وبعض التفاصيل الأيقونية من TT، لكن بروح كهربائية عصرية تعكس توجه أودي المستقبلي، وتحمل Concept C لغة تصميم جديدة يتصدرها شبك أمامي مستطيل أكثر بساطة، مع مصابيح LED نحيفة بتوقيع ضوئي رباعي تؤكد الشركة أنه سيصل إلى الطرازات الإنتاجية.

من حيث الأبعاد، تأتي السيارة أكبر من TT السابقة، بطول يبلغ 178 إنشا وقاعدة عجلات 101.1 إنش، ما يمنحها حضورا أقرب إلى فئة أعلى، خاصة بعد توقف إنتاج Audi R8، السقف الانسيابي يخلو من زجاج خلفي تقليدي، مع فتحات تهوية أفقية تعزز الطابع الرياضي، بينما يعكس الطلاء التيتانيومي المطفي مظهرا معدنيا منحوتا.

في المقصورة، تعتمد أودي فلسفة "التفاعل الحسي" عبر أزرار تمنح استجابة لمسية وصوتية، إلى جانب شاشة وسطية 10.4 إنش قابلة للاختفاء لتقليل المشتتات، كما تظهر لأول مرة فكرة السقف الصلب القابل للطي، ما يسمح بتحويل السيارة إلى مكشوفة.

ميكانيكيا، أكدت أودي أن Concept C كهربائية بالكامل بنظام دفع خلفي مبدئي، مع احتمالية تقديم نسخة دفع كلي، وتشير التوقعات إلى أن النسخة الإنتاجية ستكون قريبة جدا من النموذج الاختباري، بسعر يقدر بين 80 و100 ألف دولار، لتملأ الفجوة بين TT وR8 وتعيد أودي إلى قلب المشهد الرياضي.

