قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان .. يفتح لك الأبواب المُغلقة
لمواجهة التحديات الإقليمية.. الزراعة تطلق خطة لتأمين سلاسل الإمداد وفتح مسارات بديلة
صدمة حسن حفني وهدير عبد الناصر بسبب فضيحة مي عمر في مسلسل الست موناليزا الحلقة 15
تقارير: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت
لقطات من مران القلعة الحمراء قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري.. صور
عبد الظاهر السقا: جمهور الاتحاد سر العودة.. وصفقات الشتاء صنعت الفارق قبل مواجهة الزمالك
جوارديولا: الدوري الإنجليزي لم يُحسم بعد
ربنا يخليكم لينا.. ناقد رياضي يوجه رسالة خاصة لـ معتمد جمال وخوان بيزيرا
«لاريجاني»: لن نتسامح مطلقاً مع أي جماعات انفصالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربنا يخليكم لينا.. ناقد رياضي يوجه رسالة خاصة لـ معتمد جمال وخوان بيزيرا

معتمد جمال
معتمد جمال
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ الكابتن معتمد جمال مدرب القلعة البيضاء واللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك.

الزمالك

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "معتمد جمال + خوان بزيرا .. ربنا يخليكم لينا ".

وكان أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، قد كشف عن موقف عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «عبدالله السعيد يخضع لبرنامج تدريبي بسبب إصابته في الضامة، وجاهز لمباراة الاتحاد السكندري».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، والتي تُقام على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي للمباراة.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

يتصدّر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة بعد الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة اثنين، بينما وصل الاتحاد السكندري للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى اثنان وخسر 11 مواجهة.

معتمد جمال خوان بيزيرا الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

هبوط في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

غرق ناقلة غاز روسية

غرق ناقلة غاز قبالة سواحل ليبيا.. والبترول تكشف حقيقة صلة مصر بها والإعلام تحذر مروجي الإشاعات

قصب السكر

القابضة الغذائية: توريد وإنتاج 3.2 مليون طن قصب لمصانع السكر

بالصور

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

لكزس 
لكزس 
لكزس 

أودي تكشف عن خليفة TT التي ستمهد للمستقبل الرياضي للعلامة

أودي Concept C
أودي Concept C
أودي Concept C

ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك

ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك
ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك
ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد