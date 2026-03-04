قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أذان الفجر يوم الخميس 15 رمضان.. توقيت السحور والإمساك
استعدادًا لمواجهة الاتحاد .. جلسة تحفيزية من معتمد جمال للاعبي الزمالك
الأزمات العالمية ليست شماعة للربح.. دعوة برلمانية لإحكام السيطرة على الأسواق
لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني
مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها
رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
ديني

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي 19 بـ صيدلة الأزهر

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بجامعة الأزهر
فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بجامعة الأزهر
أحمد سعيد

واصل مجمع البحوث الإسلامية فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بجامعة الأزهر، تحت عنوان: «انتصارات العاشر من رمضان واستشراف المستقبل»، وذلك برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف وكيل الأزهر د. محمد الضويني، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي.

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات «الأسبوع الدعوي التاسع عشر» بكلية الصيدلة

وشهدت كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، رابع فعاليات الأسبوع بندوة بعنوان: «تاريخ العدوان الصهيوني على الأوطان»، بحضور د. ميمي حجازي، عميد الكلية، ود. محمود الهواري، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ود. حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة، ود. السيد بلاط، أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، ود. محمد ورداني، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

عميد صيدلة الأزهر: الأسبوع الدعوي منصة أزهرية لترسيخ وعي الشباب الجامعي وربطهم بقضايا وطنهم وأمتهم

في مستهل الندوة، أكد عميد كلية الصيدلة أن الجيش المصري سطّر أروع معاني البطولة في حرب العاشر من رمضان، حيث اجتمع الصوم مع العزيمة، والإيمان مع الإرادة، فكان ذلك نموذجًا خالدًا في تاريخ الأمة.

وأوضح أن معركة الحاضر تختلف في أدواتها، إذ يواجه الشباب حربًا من نوع آخر، حربًا علمية ومعرفية، ما يستوجب التسلح بالعلم والبحث والوعي؛ لأن النصر في هذا العصر مرهون بالتفوق العلمي وبناء العقول.

وأشار إلى أن الأسبوع الدعوي يمثل منصة أزهرية لترسيخ وعي الشباب وربطهم بقضايا وطنهم وأمتهم، وبناء شخصية متوازنة تجمع بين الانتماء الوطني والتميز العلمي.

الأمين المساعد للدعوة: الانتماء للوطن واجب وأول مظاهره إدراك ما يُحاك للأوطان من محاولات لزعزعة الاستقرار وتشويه الوعي

وفي كلمته، أكد د. محمود الهواري أن الانتماء للوطن واجب ومسؤولية، وليس مجرد شعار، وأن أول مظاهره إدراك ما يُحاك للأوطان من محاولات لزعزعة الاستقرار وتشويه الوعي عبر بث الشائعات وتزييف الحقائق وإعادة قراءة التاريخ بصورة مبتورة تخدم أجندات بعينها. 

وأوضح أن القرآن الكريم عرض قصص السابقين للعبرة والاتعاظ، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾، مؤكدًا أن الخطاب القرآني موجه للناس كافة في كل زمان ومكان لبناء الوعي وتصحيح المسار.

وأضاف أن قوة الأمة تكمن في مرجعيتها العقدية والفكرية، وأن استهداف الهوية الدينية يمثل مدخلًا لإضعاف المجتمعات، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ الفهم الصحيح للنصوص الشرعية وربطها بسياقها القرآني والتاريخي.

من جانبه، أوضح أ.د. السيد بلاط أن قراءة التاريخ تكشف أن الحركة الصهيونية نشأت في سياق صراعات سياسية وفكرية، وأنها حركة عنصرية أسسها تيودور هرتزل، وقامت على أفكار توسعية وتمييزية. 

وأشار إلى عدد من المحطات التاريخية المرتبطة بالوجود اليهودي في المنطقة، مؤكدًا أن الدولة الإسلامية في المدينة قامت على أساس العدل والتعايش، من خلال وثيقة نظمت العلاقة بين مكونات المجتمع، وأن الحفاظ على العهود والمواثيق يمثل أصلًا شرعيًا ثابتًا.

فيما أكد د. حسن يحيى، أن الدولة المصرية تواجه تحديات فكرية وثقافية إلى جانب التحديات العسكرية، مشيرًا إلى أن أخطر الحروب اليوم هي الحروب الفكرية التي تستهدف العقول والهوية، وتسعى إلى إضعاف الانتماء الديني والوطني عبر أدوات إعلامية وثقافية متعددة. وشدد على ضرورة تحصين الشباب بالوعي الصحيح وربطهم بثوابتهم الدينية والوطنية.

بدوره، أوضح د. محمد ورداني أن الدعايات المعاصرة تعتمد على استراتيجيات إعلامية مركبة، منها إعادة صياغة المفاهيم وصناعة سرديات بديلة تُظهر المعتدي في صورة الضحية، مؤكدًا أن المواجهة الحقيقية تبدأ ببناء وعي نقدي قادر على تحليل الرسائل الإعلامية وكشف مغالطاتها وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المحتوى الموجَّه. 

وأشار إلى أن الجامعة تمثل خط الدفاع الأول في هذه المعركة، بما تقدمه من علم رصين وتفكير منهجي يعزز المسؤولية الوطنية لدى الطلاب.

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر جامعة الأزهر الأزهر انتصارات العاشر من رمضان واستشراف المستقبل انتصارات العاشر من رمضان

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

غرق ناقلة غاز روسية

غرق ناقلة غاز قبالة سواحل ليبيا.. والبترول تكشف حقيقة صلة مصر بها والإعلام تحذر مروجي الإشاعات

قصب السكر

القابضة الغذائية: توريد وإنتاج 3.2 مليون طن قصب لمصانع السكر

جانب من اجتماع مستثمرو العاشر مع وزير الصناعة

مستثمرو العاشر: وزارة الصناعة تلعب دورا مهما في تهيئة المناخ الاستثماري

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

فورمولا-1
فورمولا-1
فورمولا-1

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

