إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان

في تطور لافت وخطير على مسار التصعيد القائم في المنطقة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بحسب ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية، بأن إسرائيل تدرس خيار استهداف المدنيين كوسيلة للضغط على لبنان، في إطار المواجهة المستمرة مع حزب الله على الحدود الشمالية.





ويأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حدة التوترات بين الجانبين، وتبادل الضربات العسكرية على امتداد الخط الحدودي، ما أدى إلى سقوط ضحايا ونزوح آلاف المدنيين من القرى الجنوبية اللبنانية، مقابل إخلاء مستوطنات إسرائيلية في الشمال. وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا داخلية متزايدة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.





وبحسب ما أوردته هيئة البث، فإن بعض الدوائر الإسرائيلية تبحث في خيارات تصعيدية تهدف إلى ممارسة ضغط مباشر على الداخل اللبناني، على أمل دفع الحكومة اللبنانية أو الأطراف المؤثرة إلى كبح جماح حزب الله. غير أن هذا التوجه، في حال اعتماده، قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة من المواجهة، ويثير انتقادات دولية واسعة، نظرًا لما ينطوي عليه من تهديد مباشر للمدنيين.





في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب اللبناني على ما ورد في التقرير، إلا أن الأوساط السياسية في بيروت لطالما حذّرت من أن أي استهداف للمدنيين سيؤدي إلى ردود فعل واسعة، وقد يدفع المنطقة إلى انزلاق غير محسوب نحو حرب شاملة.





وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه أطراف إقليمية ودولية اتصالاتها لاحتواء الموقف ومنع تفجر الأوضاع بشكل أكبر، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع ليشمل جبهات أخرى في المنطقة.





ويرى مراقبون أن مجرد طرح خيار استهداف المدنيين، حتى لو بقي في إطار الدراسة، يعكس مستوى التوتر غير المسبوق، ويؤشر إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل سيناريوهات أكثر تعقيدًا، في حال فشلت المساعي السياسية في تبريد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وإعادة ضبط قواعد الاشتباك



