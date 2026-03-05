ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك

لا يضيف الخس لونًا منعشًا ونكهة خفيفة إلى مائدتك فحسب، بل يُعد من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، ويُعتبر خيارًا مثاليًا خلال ساعات الصيام الطويلة في رمضان.



إليك أبرز فوائد الخس الصحية:

1- يساعد على الترطيب:

يحتوي الخس على نحو 95% من الماء، مما يساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام.

2- تقوية العظام:

يُعد الخس مصدرًا جيدًا لفيتامين K، الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم صحةالعظام، وقد يساعد الحصول على كميات كافية منه في تقليل خطر الكسور.

3- دعم صحة العين:

يحتوي على فيتامين A، الضروري للحفاظ على صحة الرؤية، وقد يساهم في تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين (الكتاركت) والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

4- دعم وظائف الدماغ:

يحتوي الخس على فيتامين K واللوتين وحمض الفوليك، وهي عناصر قد تساهم في تقليل خطر تدهور الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر.

dailymedicalinfo