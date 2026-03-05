انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

إدخال الأطعمة الصحية إلى نظامك الغذائي أمرا هاما عند الإصابة بـ جرثومةالمعدة، ولكن من المهم أيضًا تجنّب تناول الأطعمة التي تُفاقم العدوى.

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تجنّبها في حال الإصابة بجرثومة المعدة:

1) الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكافيين:

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين تحفّز عملية الهضم وتزيد من إفراز أحماض المعدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التهيّج والألم.

2) المشروبات الغازية:

المشروبات الغازية قد تسبب تمدد المعدة نتيجة الغازات، مما يؤدي إلى الشعور بالألم وارتجاع الحمض.

3) الكحول:

المشروبات الكحولية تزيد من التهاب بطانة المعدة وتفاقم أعراض العدوى، ويُفضل الامتناع تمامًا عن الكحول في حال الإصابة بعدوى جرثومة المعدة أو وجود قرحة معدية.

4) الفواكه الحمضية:

الفواكه الحمضية مثل الليمون والأناناس قد تزيد من إفراز حمض المعدة، مما يسبب الألم وحرقة المعدة.

5) الأطعمة الحارة:

الأطعمة الحارة أو اللاذعة مثل الثوم، والخردل، والفلفل يمكن أن تؤثر سلبًا على المصابين بعدوى جرثومة المعدة، لذلك يُنصح بتجنبها.

6) الأطعمة الغنية بالدهون:

الأطعمة الدهنية مثل اللحوم مرتفعة الدهون والمقليات تُبطئ عملية الهضم، مما يؤدي إلى بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول، وبالتالي زيادة حدة الأعراض.

7) الأطعمة المُصنَّعة:

الأطعمةالمُصنَّعة مثل اللحوم المُعلبة والمعلبات غالبًا ما تحتوي على مواد حافظة وإضافات غذائية قد تُهيّج بطانة المعدة وتزيد من الالتهاب.

المصدر ديلي ميرور