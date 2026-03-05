إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن سبب خروج اللاعب محمد هاني من قائمة الاهلي في مواجهة المقاولون العرب.

سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد هاني خرج من قائمة الأهلي فقط لإراحته، وليس لأي سبب آخر".

وكان الأهلي قد أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الخميس في تمام التاسعة والنصف.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد كامويش، إلى جانب غياب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق.

قائمة الأهلي أمام المقاولون

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، سيحا.

خط الدفاع: يوسف بلعمري، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، هادي رياض، أحمد عيد، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد بن رمضان، أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، محمد شريف، مروان عثمان، أحمد سيد زيزو.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعهما في المسابقة.