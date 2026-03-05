قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن العقوبات المتوقع إصدراها على الأهلي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

عقوبات الاهلي

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصادر داخل "كاف": القرار الأقرب هو حرمان الأهلي من جمهوره لمدة مباراة.. ومباراة أخرى مع إيقاف التنفيذ".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) قد أعلن مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026، والتي ستقام بالكامل خلال شهر مارس الجاري.

مواعيد مباريات الذهاب:

تم تعديل توقيتات الجولة الأولى لتتناسب مع مواعيد الإفطار في رمضان:

الجمعة 13 مارس

ماميلودي صن داونز × الملعب المالي | 08:00 مساء

الجيش الملكي × بيراميدز  | 12:00 منتصف الليل

السبت 14 مارس

نهضة بركان × الهلال السوداني | 12:00 منتصف الليل

الأحد 15 مارس

الترجي التونسي × الأهلي  | 11:00 مساء

مواعيد مباريات الإياب:

السبت 21 مارس

 بيراميدز × الجيش الملكي | 06:00 مساء

الأهلي × الترجي التونسي  | 09:00 مساء

الأحد 22 مارس

الهلال السوداني × نهضة بركان  | 06:00 مساء

الملعب المالي × ماميلودي صن داونز  | 06:00 مساء

الطريق إلى نصف النهائي:

سيتواجه الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي مع الفائز من مواجهة الهلال السوداني ونهضة بركان في نصف النهائي.

فيما سيواجه الفائز من مجموع لقاءات الأهلي والترجي التونسي نظيره من مجموع مباراتي ماميلودي صن داونز والملعب المالي.

الاهلي الزمالك الكاف

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

بيروت

خبير عسكري: عدوان إسرائيلي واسع على لبنان خاصة في الجنوب وبيروت والبقاع

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني: صالح سليم أفضل رئيس للأهلي.. والجوهري وحسن شحاتة أفضل مدربي منتخب مصر

د. إسماعيل تركي

خبير علاقات دولية: المواجهة العسكرية خرجت عن أطر الشرعية الدولية وتحولت إلى حرب مفتوحة الأهداف

بالصور

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا

عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

دودج تشارجر هيلكات
دودج تشارجر هيلكات
دودج تشارجر هيلكات

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

لكزس 
لكزس 
لكزس 

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

