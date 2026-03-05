بين الارتفاع الطفيف والصقيع.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الخميس "المتقلب"

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أهم الظواهر الجوية وتحذير من الشبورة الصباحية

وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الجديدة 21 09

6 أكتوبر 21 09

بنهــــا 21 10

دمنهور 20 10

وادي النطرون 21 09

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 22 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 21 10

دمياط 20 11

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 22 09

السويس 22 10

العريش 20 09

رفح 19 08

رأس سدر 24 12

نخل 19 04

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 19 11

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 24 14

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 18 10

سيوة 20 07

رأس غارب 23 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 16

حلايب 22 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 17

أبــــــرق 25 15

جبل علبة 24 16

رأس حدربة 22 18

الفيوم 22 09

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 07

سوهاج 24 09

قنا 25 11

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 24 09

أبوسمبل 26 11