8 سيارات إطفاء.. ماس كهربائي يشعل النيران في مول مفروشات بالغربية

شهد الطريق الزراعي"طنطا ـ المحلة " بمحافظة الغربية منذ قليل اشتعال النيران بمول تجاري مفروشات شهير إثر ماس كهربائي مفاجىء مما تسبب في تصاعد أدخنة حتى عنان السماء واحتراق محتوى بعض مخازن المول.

ودفعت قوات الحماية المدنية ب8 سيارات مطافي لإخماد نيرانه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع حريق هائل بمول مفروشات شهير بالكيلو 8 بخط طريق "طنطا ـ المحلة" .

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقوات الحماية المدنية مدعومة ب8 سيارات من قوات المطافىء سعيا في إخماد نيران حريق.

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع حريق هائل جاء نتيجة ماس كهربائي والتسبب في احتراق محتويات مخازن المول التجاري إثر ماس كهربائي مفاجىء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .