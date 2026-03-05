50 مليون جنيه خسائر.. اللقطات الأولى لحريق مول تجاري شهير بالغربية

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس بأكثر من 10 سيارات مطافىء إضافية سعيا للسيطرة على حريق هائل بمخازن مول مفروشات شهير جراء ماس كهربائي مفاجىء مما أسفر عن خسائر أولية تتجاوز أكثر من 50 مليون جنيه .

تفاصيل الواقعة

وكان الطريق الزراعي"طنطا ـ المحلة " بمحافظة الغربية شهد اشتعال النيران بمول تجاري مفروشات شهير إثر ماس كهربائي مفاجىء مما تسبب في تصاعد ادخنه حتي عنان السماء واحتراق محتوي بعض مخازن المول كما دفعت قوات الحماية المدنية ب8 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق هائل مول تجاري



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بمول مفروشات شهير بالكيلو 8 بخط طريق "طنطا ـ المحلة" .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك قوات الحماية المدنية



كما دفعت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية بقوات الحماية المدنية مدعومة ب8 سيارات من قوات المطافىء سعيا في إخماد نيران حريق.

وأفاد شهود عيان بأن سبب اندلاع حريق هائل جاء نتيجة ماس كهربائي والتسبب في احتراق محتويات مخازن المول التجاري إثر ماس كهربائي مفاجىء.

محاولات إخماد نيران حريق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .