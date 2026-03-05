نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري

طالب محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، بتأجيل مواجهة الفارس الأبيض أمام إنبي المقرر لها 11 مارس الجاري؛ بسبب ارتباط الفريق بمواجهة مهمة في ربع نهائي الكونفدرالية أمام أوتوهو بطل الكونغو خارج مصر.

محمد أبراهيم

وقال محمد إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي، عبر قناة الزمالك، أرفض فكرة موافقة إنبي على طلب الزمالك تبكير موعد المباراة لتقام 10 مارس، مؤكدًا أن الزمالك يمثل مصر في البطولة الأفريقية ولا بد من تأجيل المباراة.

وتطرق محمد إبراهيم للحديث عن بند رابطة الأندية بتحصين قراراتها قائلًا، هذا بند لخدمة نادي بعينه، ولا بد من رفض المشاركة في أي مسابقة تشهد لائحتها هذا البند.

وأكد إبراهيم، أن أزمة لقب الدوري بالموسم الماضي، أثبتت أن الأمور لا تُدار باللوائح والقوانين، وإنما بالأهواء الشخصية.

وشدد لاعب الزمالك السابق، على أن دوري الموسم الحالي ممتع؛ بسبب منافسة أكثر من فريق على اللقب والتأهل للمشاركة في البطولات الأفريقية، موجها طلبًا لرابطة الأندية بعدم الكيل بمكيالين في التعامل بين الفرق المتنافسة.

وأتم محمد إبراهيم تصريحاته قائلًا، ناصر منسي هو أفضل مهاجم في مصر حاليًا، وعدم انضمامه لقائمة الفراعنة؛ يمثل علامات استفهام كثيرة.