نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
وأنت في بيتك.. 7 طرق ذكية لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026
جوجل تكشف أسرار Gemini.. تحديث جديد يغير قواعد اللعبة في المنزل الذكي
إصابة 6 أشخاص في حريق هائل بمخازن مول مفروشات شهير بالمحلة
صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي
50 مليون جنيه خسائر.. اللقطات الأولى لحريق مول تجاري شهير بالغربية
عودة لصوص الذهب.. سرقة 130 جرامًا من منزل بالمنشاة في سوهاج
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري

طالب محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، بتأجيل مواجهة الفارس الأبيض أمام إنبي المقرر لها 11 مارس الجاري؛ بسبب ارتباط الفريق بمواجهة مهمة في ربع نهائي الكونفدرالية أمام أوتوهو بطل الكونغو خارج مصر.

محمد أبراهيم

وقال محمد إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي، عبر قناة الزمالك، أرفض فكرة موافقة إنبي على طلب الزمالك تبكير موعد المباراة لتقام 10 مارس، مؤكدًا أن الزمالك يمثل مصر في البطولة الأفريقية ولا بد من تأجيل المباراة.

وتطرق محمد إبراهيم للحديث عن بند رابطة الأندية بتحصين قراراتها قائلًا، هذا بند لخدمة نادي بعينه، ولا بد من رفض المشاركة في أي مسابقة تشهد لائحتها هذا البند.

وأكد إبراهيم، أن أزمة لقب الدوري بالموسم الماضي، أثبتت أن الأمور لا تُدار باللوائح والقوانين، وإنما بالأهواء الشخصية.

وشدد لاعب الزمالك السابق، على أن دوري الموسم الحالي ممتع؛ بسبب منافسة أكثر من فريق على اللقب والتأهل للمشاركة في البطولات الأفريقية، موجها طلبًا لرابطة الأندية بعدم الكيل بمكيالين في التعامل بين الفرق المتنافسة.

وأتم محمد إبراهيم تصريحاته قائلًا، ناصر منسي هو أفضل مهاجم في مصر حاليًا، وعدم انضمامه لقائمة الفراعنة؛ يمثل علامات استفهام كثيرة.

