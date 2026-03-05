سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5 مارس 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

50.20 جنيه للشراء

50.30 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو:

50.15 جنيه للشراء

50.19 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

50.15 جنيه للشراء

50.25 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

50.14 جنيه للشراء

50.24 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:

50.14 جنيه للشراء

50.24 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

50.14 جنيه للشراء

50.24 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

50.14 جنيه للشراء

50.24 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

50.14 جنيه للشراء

50.24 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

50.14 جنيه للشراء

50.24 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

50.14 جنيه للشراء

50.24 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

50.14 جنيه للشراء

50.24 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

50.12 جنيه للشراء

50.22 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

50.11 جنيه للشراء

50.22 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:

50.10 جنيه للشراء

50.20 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني نحو :

50.04 جنيه للشراء

50.14 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل:

50.12 جنيه للشراء

50.26 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم

50.20 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

50.14 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

50.18 جنيه.

واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، صعوده علي مدار تعاملات الاسبوع الجاري وسط مخاوف من التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الإسرائيلة الأمريكية علي إيران التي اندلعت السبت الماضي.