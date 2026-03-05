وسط استغاثة المواطنين.. قمامة تغلق شارع ترعة السواحل العمومي بإمبابة

رصدت عدسة أحد المواطنين انتشار أكوام كبيرة من القمامة في منتصف شارع ترعة السواحل العمومي بمنطقة إمبابة في مشهد أثار استياء الأهالي والمترددين على الشارع الحيوي الذي يعد من أهم الشوارع بالمنطقة.

ويبدأ الشارع من أمام مجمع محاكم شمال الجيزة ويضم مكتب توثيق الشهر العقاري ويمتد حتى قسم شرطة إمبابة ما يجعله محورا رئيسيا يشهد حركة مكثفة يوميا من المواطنين لقضاء مصالحهم

وأظهرت الصور تراكم المخلفات على امتداد الطريق بصورة عشوائية ما أدى إلى إعاقة حركة السيارات والمارة خاصة في فترات المساء واضطر البعض للسير بين السيارات لتفادي أكوام القمامة المنتشرة في نهر الطريق.

وأكد عدد من الأهالي أن المشكلة تتكرر نتيجة تأخر رفع المخلفات مطالبين الأجهزة التنفيذية بسرعة التدخل لرفع التراكمات وتكثيف حملات النظافة حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار الروائح الكريهة.

ويناشد المواطنون المسؤولين بمحافظة الجيزة ورئاسة حي إمبابة التحرك العاجل لإعادة الانضباط إلى الشارع الحيوي الذي يخدم آلاف المواطنين يوميا والعمل على وضع حلول جذرية تضمن عدم تكرار الأزمة حفاظا على المظهر الحضاري للمنطقة.