تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر اليوم الخميس، عن وقوع انفجار كبير على الجانب الأيسر لناقلة نفط متوقفة على بُعد 56 كيلومتراً جنوب شرق ميناء مبارك الكبير بالكويت، مما أدى إلى تسرب المياه إلى السفينة، وأشار ربان السفينة إلى مغادرة زورق صغير المنطقة عقب الانفجار.

وأوضحت الهيئة أن النفط بدأ يتسرب من أحد خزانات الشحن، وهو ما قد يترك أثراً بيئياً، بينما أكد الطاقم سلامته.



من جانبه، قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الحادث وقع خارج المياه الإقليمية على بعد 60 كيلومتراً على الأقل من الميناء.



وفي سياق متصل، تجري شركات التأمين الدولية، بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين، محادثات لتأمين حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز وسط تصاعد الهجمات الإقليمية على السفن التجارية، وسط مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة العالمية.