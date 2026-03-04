قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. أنكر تكشف عن أحدث باور بانك في 2026

شاحن انكر
شاحن انكر
لمياء الياسين

أطلقت شركة أنكر شاحنها المكتبي الجديد Pro+ بقوة 250 واط (طراز A2345)  بسعر 849 يوانًا صينيًا (حوالي 120 دولارًا أمريكيًا). يتميز الشاحن بتصميم مشابه للإصدار العالمي الحالي بقوة 250 واط، ويحتوي على ستة منافذ، منها أربعة منافذ USB-C ومنفذان USB-A، مع دعم بروتوكولات الشحن السريع المتعددة.

ميزات شاحن أنكر 

يُوفر الشاحن الجديد طاقة قصوى تصل إلى 250 واط. يدعم منفذ USB-C1 طاقة تصل إلى 140 واط، مما يجعله مناسبًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة عالية الأداء مثل MacBook Pro مقاس 16 بوصة. ويُقدم الشاحن خيارات طاقة متعددة، تشمل 5 فولت/3 أمبير (15 واط)، و9 فولت/3 أمبير (27 واط)، و15 فولت/3 أمبير (45 واط)، و20 فولت/5 أمبير (100 واط)، و28 فولت/5 أمبير (140 واط). أما منافذ USB-C2 وUSB-C3 وUSB-C4، فيُوفر كل منها طاقة تصل إلى 100 واط لشحن الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة بسرعة.

ميزات شاحن أنكر المكتبي برو


شاحن أنكر المكتبي برو

كما يدعم الجهاز الشحن السريع السلكي من هواوي بقدرة 66 واط والشحن السريع السلكي من شاومي بقدرة 120 واط عند استخدام كابلات متوافقة.

توفر منافذ USB-A المزدوجة طاقة خرج تصل إلى 22.5 واط، وهو ما يناسب الأجهزة والملحقات الصغيرة مثل سماعات الأذن أو بنوك الطاقة.
صممت شركة أنكر الشاحن بتقنية نيتريد الجاليوم (GaN)، مما يُحسّن كفاءته ويُحافظ على حجمه الصغير. يبلغ حجم الشاحن 106 × 90 × 40 ملم ويزن 640 جرامًا، مما يجعله سهل الحمل وعمليًا للسفر أو للاستخدام الدائم على المكتب.

شاحن أنكر المكتبي برو+

شاحن أنكر المكتبي برو+
يحتوي الجزء الأمامي من الشاحن على شاشة LCD مقاس 2.26 بوصة تعرض مستوى الطاقة الخارجة من كل منفذ في الوقت الفعلي. كما يدمج أنكر نظام توزيع طاقة ذكي يضمن شحنًا آمنًا وفعالًا عند توصيل أجهزة متعددة.
وفي أخبار ذات صلة، طرحت شركة أنكر مؤخراً مكبر الصوت المحمول كما كشفت النقاب عن سماعات الرأس Soundcore Space 2 التي تتميز بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة المحسّنة وعمر بطارية يصل إلى 70 ساعة.

