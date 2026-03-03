قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

مصدومين.. شقيقة محمد صلاح بعد الفيديو المتداول لبناته على تيك توك

صدمة مو صلاح
صدمة مو صلاح
كريم ناصر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، فيديو لمكة وكيان، ابنتي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ترقصان على أغاني مهرجانات شعبية رفقة بنات شقيقته رباب.

وعلقت رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح، عبر حسابها على “إنستجرام” قائلة: “مش قادرة أوصف صدمتي أنا واخويا على الفيديو دا.. معقول دول بناتنا”.

وتتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم ارتباطه بعقد ممتد مع الفريق حتى صيف 2027.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، ومنها تقرير شبكة “بي بي سي” البريطانية، فإن مستقبل قائد منتخب مصر بات محل تساؤل مجددًا، خاصة بعد فترة من الهدوء أعقبت توقيعه عقدًا جديدًا في أبريل الماضي، مدّد من خلاله استمراره لعامين إضافيين داخل ملعب أنفيلد.


 

مكة و كيان مو صلاح محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا .. وما مقدارها للشخص الواحد؟ اعرف جميع أحكامها

مقدار زكاة الفطر 2026

مقدار زكاة الفطر 2026 .. اعرف قيمتها بالجنيه والكيلو ولمن تُعطى وآخر موعد لإخراجها

مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العاصمة تعزيز التعاون

مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العاصمة تعزيز التعاون في بناء الوعي

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد