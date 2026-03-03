وزير السياحة والآثار : حركة السفر إلي مصر تأثرت بشكل محدود بسبب أحداث المنطقة

خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في بورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026 التي انطلقت فعالياتها، اليوم، وتستمر حتى 5 مارس الجاري، عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً مصغراً مع حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

حركة السياحة الوافدة إلى مصر

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيد الوزير على متابعة الوضع الراهن الذي يشهده قطاع السياحة في مصر ولاسميا في ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، وأنها لم تتأثر إلا بشكل محدود جراء الأحداث الجارية.

كما تم بحث الرؤى والأفكار المختلفة للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة؛ حيث تم الاتفاق على وضع خطة للتعامل مع الموقف الحالي على المدى القصير، بما يضمن الحفاظ على الأداء الإيجابي الذي تشهده هذه الحركة منذ بداية العام الجاري.

وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والوزير مفوض يمنى عثمان نائب سفير مصر في ألمانيا، والأستاذة سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والسيد إسماعيل عامر مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي في برلين ودول الإشراف التابعة.

كما حضر السيد حازم طاهر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والسيد كريم محسن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والسيد وائل أبو السعود أمين عام صندوق غرفة المنشآت الفندقية، والسيد بيتر ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

