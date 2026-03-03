قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط طائرة مسيّرة ملغومة على مبنى سابق للأمم المتحدة في كردستان العراق
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار : حركة السفر إلي مصر تأثرت بشكل محدود بسبب أحداث المنطقة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في بورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026 التي انطلقت فعالياتها، اليوم، وتستمر حتى 5 مارس الجاري، عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً مصغراً مع حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

حركة السياحة الوافدة إلى مصر 

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيد الوزير على متابعة الوضع الراهن الذي يشهده قطاع السياحة في مصر ولاسميا في ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، وأنها لم تتأثر إلا بشكل محدود جراء الأحداث الجارية.

كما تم بحث الرؤى والأفكار المختلفة للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة؛ حيث تم الاتفاق على وضع خطة للتعامل مع الموقف الحالي على المدى القصير، بما يضمن الحفاظ على الأداء الإيجابي الذي تشهده هذه الحركة منذ بداية العام الجاري.

وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والوزير مفوض يمنى عثمان نائب سفير مصر في ألمانيا، والأستاذة سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والسيد إسماعيل عامر مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي في برلين ودول الإشراف التابعة.

كما حضر السيد حازم طاهر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والسيد كريم محسن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والسيد وائل أبو السعود أمين عام صندوق غرفة المنشآت الفندقية، والسيد بيتر ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.
 

وزير السياحة والآثار مصر السياحة سياحة بورصة برلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

هونر

هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

آبل

آبل تطلق iPhone 17e بسعر 599 دولار مع مضاعفة سعة التخزين الأساسية

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

120 نسخة فقط.. ألفا روميو تعلن عن سيارتها الجديدة

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد