حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع

نفذت وزارة السياحة والآثار العديد من الفعاليات الهامة على مدار الأسبوع الماضي، أبرزها لقاءات مع بعض السفراء الأجانب لدي مصر والمشاركة في المعارض السياحية وفي إطار ذلك نسرد أبرز تحركات الوزارة في أسبوع.

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير المملكة المتحدة

استقبل وزير السياحة والآثار، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى المقصد السياحي المصري.

وتم خلال اللقاء استعراض مؤشرات حجم حركة السياحة الوافدة من المملكة المتحدة إلى مصر منذ بداية العام الجاري. وتحدث الوزير عن ما تتمتع به مصر من تنوع كبير في المنتجات والأنماط السياحية. كما تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الأثري والمتاحف.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

تفقد وزير السياحة والآثار، معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بقاعة NEON في Battersea Power Station بلندن، والذي سيستمر حتى 30 أغسطس 2026.

وافتتح الوزير معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بلندن أعقبه عقد مؤتمراً صحفياً.

ويضم المعرض 180 قطعة أثرية من أبرزها تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعدد من القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك رمسيس الثاني، إلى جانب قطع من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، ومقتنيات من عدد من المتاحف المصرية.

منصة Trip Advisor بلندن

التقى وزير السياحة والآثار بممثل منصة Trip Advisor، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة، ومتابعة نتائج الحملة الترويجية التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع المنصة للترويج للمقصد السياحي المصري، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 يونيو 2026، في ضوء الشراكة القائمة.

لقاءات مهنية بلندن

عقد وزير السياحة والآثار، مجموعة من اللقاءات المهنية، بالعاصمة البريطانية لندن، مع عدد من مسئولي وممثلي منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملين في السوق البريطاني وتقوم بجلب الحركة السياحية إلى مصر، بالإضافة إلى عدد من الشركات المتخصصة في مجال تنظيم الفعاليات الدولية.

مصر شريكاً رئيسياً للبورصة لعام 2026

شهد وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركة Reed Exhibitions الشركة المنظمة لبورصة لندن الدولية للسياحة WTM London، لتكون مصر شريكاً رئيسياً للبورصة لعام 2026. وقع اتفاقية الشراكة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير الفعالية ببورصة لندن الدولية للسياحة.

الكشف عن مجموعة من المقابر الصخرية بقبة الهواء بأسوان

كشفت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار، عن مجموعة من المقابر الصخرية التي تعود لعصر الدولة القديمة، بها آبار وغرف للدفن، وذلك أثناء موسم حفائرها الحالي بمنطقة قبة الهواء بأسوان.

وقد نجحت البعثة كذلك في الكشف عن غرفتي دفن بهما حوالي 160 من الأواني الفخارية متنوعة الأحجام والأشكال من عصر الدولة القديمة، كما تم الكشف عن مجموعة من الحلي في الفناء الخارجي للمقابر من عصر الدولة الوسطى.

الكشف عن مدينة سكنية من القرن 18 الميلادي

نجحت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة في الكشف عن أجزاء من مدينة سكنية مشيدة من الطوب اللبن تعود إلى القرن 18 الميلادي، خلال فترة حكم شيخ العرب همام، كما كشفت الحفائر عن امتداد لجبانة قبطية من العصر البيزنطي تقع أسفل المدينة المكتشفة بالموقع بمحافظة قنا.

أسفر الكشف عن 6 منازل ملحق بها مبانٍ خدمية، ويجاورها جزء من منطقة صناعية. وفي الجبانة القبطية المكتشفة، تم العثور على غطاء تابوت من الحجر الجيري يعود إلى العصر البيزنطي، وقد استُخدم كأرضية أمام أحد مداخل المدينة المكتشفة.

المعرض السياحي الدولي Ferie For Alle

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي Ferie For Alle بمدينة هيرننج بمملكة الدنمارك، والذي يُعد أكبر المعارض السياحية في الدول الإسكندنافية.

معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا

في إطار جهودها للترويج للمقصد السياحي المصري. د؛ تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حالياً، في المعرض السياحي الدولي Hung Expo بالعاصمة المجرية بودابست، والمعرض السياحي الدولي "International Fair of Tourism"بالعاصمة الصربية بلجراد.

ويتضمن معرض Hung Expo بالمجر، العديد من الأنشطة والمؤتمرات وورش العمل والعروض التقديمية والجلسات الحوارية التي تهدف إلى تبادل المعرفة والرؤى وتعزيز التواصل والتعاون بين المشاركين بها. وقد فاز الجناح المصري المشارك بالمعرض بجائزة أفضل تصميم وشريك دائم للمعرض.

حملة "رمضان في مصر حكاية"

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة ترويجية بعنوان "رمضان في مصر حكاية" للترويج للمقصد السياحي المصري خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك في السوق العربي.

تهدف الحملة إلى إلقاء الضوء على الأجواء الرمضانية التي تنفرد بها مصر مثل روحانيات المساجد التاريخية نهاراً وبهجة الشوارع والخيام الرمضانية والفعاليات الثقافية ليلاً، وتستهدف السوق العربي الذي يعتبر مصر الوجهة السياحة المفضلة لقضاء عطلات عيد الفطر المبارك، كما تخاطب شرائح السائحين الأجانب الباحثين عن العمق التاريخي والثقافي وتجارب الشارع المصري.

انتظام رحلات العمرة

تواصل وزارة السياحة والآثار، متابعتها المستمرة على مدار الساعة لانتظام رحلات العمرة وسير البرامج المعتمدة للعمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان حصول المعتمرين المصريين على كامل الخدمات المتعاقد عليها، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لموسم العمرة والمعتمدة من وزير السياحة والآثار.

ترميم بردية الكاتب أوسر-حات-مس

انتهى المتحف المصري بالتحرير من تنفيذ أعمال ترميم وصيانة بردية الكاتب أوسر-حات-مس، والتي تعود إلى العصر المتأخر، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحفاظ على كنوزه الأثرية وصونها وفق أعلى المعايير العلمية الدولية.

وكانت البردية تعاني من ظهور بعض الفطريات التي تسببت في تبقعات لونية مؤقتة ظهرت في صورة نقاط سوداء، وهي من الحالات الشائعة التي يتم التعامل معها بسهولة من خلال فرق الترميم المتخصصة، وهذه الفطريات لا تؤثر على التركيب التشريحي أو الكيميائي للمادة الأثرية.

مبادرة "حماة التاريخ في المتحف المصري الكبير"

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المتحف المصري الكبير، مبادرة "حماة التاريخ في المتحف المصري الكبير» (OurGEM#)، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بقواعد سلوكيات زيارة المتاحف بما يضمن تقديم تجربة ثقافية استثنائية وممتعة.