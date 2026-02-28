قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

منحة التموين
منحة التموين
عبد العزيز جمال

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار صرف منحة التموين كدعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، لتصل قيمة الدعم الإجمالية إلى 800 جنيه على مدى شهري مارس وأبريل 2026. 

ويستفيد من هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل حوالي 25 مليون مواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة قبل حلول شهر رمضان.

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

موعد تطبيق منحة التموين وكيفية معرفة الاستحقاق

أكدت وزارة التموين أن المواطنين المستحقين لتلك المنحة سيتلقون رسالة نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم المحمولة، تظهر حالة بطاقة التموين وموقفها من المنحة، بالتزامن مع صرف بون الخبز. وبهذه الطريقة يمكن للمواطنين التأكد من استحقاقهم دون الحاجة لتقديم أي طلبات أو تحديث بيانات.

منافذ صرف منحة الدعم الإضافي

تتوفر المنحة في حوالي 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل:

المجمعات الاستهلاكية

منافذ «كاري أون»

منافذ «جمعيتي»

بدالي التموين

تحديث بيانات بطاقات التموين

طريقة الاستفادة من المنحة

أتاحت الوزارة حرية اختيار السلع ضمن منحة الدعم الإضافي، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة، وتشمل أبرز السلع الأساسية: السكر، الأرز، الزيت، والمكرونة، بهدف تمكين الأسر من توجيه الدعم حسب أولويات الإنفاق الفعلية.

ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

في حال عدم وصول رسالة SMS، يمكن للمواطنين اتباع إحدى الخطوات التالية:

  • مراجعة منفذ التموين التابع لهم.
  • متابعة بون صرف الخبز عند الصرف، حيث يظهر موقف البطاقة التموينية رسميًا من خلال النظام، دون الحاجة لتقديم شكاوى أو طلبات جديدة.

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية

انتظار رسالة نصية (SMS) تؤكد الاستحقاق.

  • التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد التأكد من وصول الرسالة.
  • صرف قيمة المنحة في صورة سلع من القائمة المخصصة، حسب احتياجات الأسرة.

السلع المتاحة ضمن المنحة

السكر: 28 جنيهًا للكيلو (حتى 4 كيلو).

الأرز: 24 جنيهًا للكيلو (حتى 3 كيلو).

الزيت: 700 مل بسعر 48 جنيهًا أو 800 مل بسعر 54 جنيهًا (حتى 3 عبوات).

المكرونة: 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة (حتى 6 عبوات).

وأكدت الوزارة أن صرف المنحة يقتصر على البطاقات التي تصلها رسالة رسمية بالاستحقاق، مع متابعة مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث

مواعيد صرف المنحة

بدأت وزارة التموين صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، على أن يستمر الصرف لشهر أبريل بنفس الآليات، وفق توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية.

وزارة التموين منحة دعم إضافي موعد تطبيق منحة التموين منحة التموين منحة الدعم الإضافي

