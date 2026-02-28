قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مع بدء الحرب .. الذهب يقفز مئات الجنيهات في مصر ويواصل الارتفاع عالمياً

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

أسعار الذهب تشهد قفزات قوية خلال تعاملات اليوم السبت 28 فبراير 2026، مدفوعة ببدء العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، ما أعاد المعدن الأصفر إلى صدارة المشهد كأبرز ملاذ آمن في أوقات التوترات الجيوسياسية.

وقفز اليوم سعر الذهب في مصر بنحو 325 إلى 350 جنيهًا للجرام في بعض الأعيرة خلال يوم واحد، فور بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت الأسعار في السوق المحلية:

عيار 24 وصل إلى 8,371 جنيهًا.

عيار 21 – الأكثر تداولًا – وصل إلى 7,400 جنيهًا.

عيار 18 وصل إلى 6,342 جنيهًا.

عيار 14 سجل نحو 4,933 جنيهًا.

الجنيه الذهب تراوح وصل إلى 59,200 جنيه.

وبالنسبة لأسعار السبائك:

سبيكة 10 جرام سجلت نحو 84,570 جنيهًا.

سبيكة 50 جرام سجلت نحو 422,850 جنيهًا.

فيما سجلت الأوقية محليًا (31.1 جرام عيار 24) نحو 263,012 جنيهًا.

والمؤشرات الحالية ترجح استمرار الاتجاه الصاعد، خاصة مع بقاء التوترات العسكرية دون حسم، واستمرار توجه المستثمرين عالميًا نحو الذهب كأداة تحوط رئيسية.

ومع تزامن الحرب مع تشدد نسبي في السياسة النقدية الأمريكية، قد نشهد مزيدًا من التقلبات، إلا أن المعدن الأصفر يظل المستفيد الأول من أي تصعيد جديد.

وفي ظل هذه المعطيات، يترقب السوق المحلي موجة ارتفاعات إضافية، لذلك ينصح الخبراء بعدم اتخاذ قرارات بيع أو شراء الذهب وترقب ما ستسفر عنه تطورات المشهد العالمي خلال الأيام المقبلة.
 

وعالمياً أيضاً من المتوقع أن تكون هناك ارتفاعات كبيرة في سعر الذهب.

وفي آخر التداولات عالميًا ارتفع الذهب بنسبة تجاوزت 1.8% ليصل إلى نحو 5,278 دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى مستوياته في نحو شهرين، وفقًا لبيانات صادرة عن وكالة بلومبرغ.

وسجلت العقود الفورية للذهب نحو 5,277.90 دولارًا للأوقية، بمكاسب يومية قاربت 90 دولارًا، بعدما تراوح نطاق التداول بين 5,166 و5,279 دولارًا.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2026 لتسجل نحو 5,267 دولارًا للأوقية، بارتفاع يومي يتجاوز 1%، في دلالة واضحة على استمرار الرهانات الصعودية خلال الفترة المقبلة.

وسبق وأوضحت شركة جولد بيليون أن الذهب العالمي أنهى الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب، مستعيدًا قوته بعد موجة تصحيح حادة في بداية فبراير، مدعومًا بزيادة الطلب الاستثماري مع تصاعد احتمالات المواجهة العسكرية، والتي تحققت بالفعل.

وأضافت أن الأسواق كانت تسعّر احتمالات الضربات العسكرية مسبقًا، لكن بدء العمليات فعليًا دفع الأسعار إلى تسارع أكبر في الصعود.

وبالطبع هذا الارتفاع العالمي سينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية. 


 

لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
وائل جسار
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
