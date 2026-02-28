قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21
500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم السبت 28 فبراير 2026 قفزة قوية بنحو 500 جنيه لعيار 21 جراء التصعيد الإسرائيلي الإيراني وسط  حالة من الترقب في الأسواق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى جانب تأثيرات أسعار الفائدة والتضخم العالمي، ما يضع السوق في حالة انتظار وحذر.
 

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الذهب عيار 24 

استقر سعر الذهب عيار 24 الأعلى نقاءً في السوق عند 8543 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ليواصل تحركاته المتأثرة بالأسواق العالمية. 
 

ويُعد عيار 24 الخيار المفضل للمستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأجل، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص به مقارنة بباقي الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق على النحو التالي:

عيار 24: 8543 جنيهًا

عيار 21: 7475 جنيهًا

عيار 18: 6407 جنيهًا

الجنيه الذهب: 59800 جنيهًا

ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، باعتباره المفضل في المشغولات الذهبية التقليدية، بينما يتجه البعض إلى عيار 18 في المناطق الحضرية لما يتميز به من تنوع في التصميمات.
 

اسعار الذهب اليوم الخميس

تأثير التطورات العالمية على السوق المحلية

يواصل الذهب في مصر تفاعله مع التطورات الاقتصادية العالمية، إذ تلعب أسعار الفائدة الأمريكية دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المعدن النفيس. 

فمع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار، يتعرض الذهب لضغوط واضحة، نظرًا للعلاقة العكسية بين الدولار وسعر الذهب.

ويؤثر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة سلبًا على الذهب، كونه لا يدر عائدًا لحائزيه، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فيه مقارنة بالأدوات المالية الأخرى ذات العائد الثابت، ومع ارتفاع الدولار، تتراجع جاذبية الذهب عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار في السوق.
 

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

التوترات الجيوسياسية ودعم الملاذات الآمنة

في المقابل، تدعم التوترات السياسية والعسكرية، خاصة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب. ويؤدي تصاعد المخاطر الجيوسياسية عادة إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التقلبات.

غير أن هذا الدعم يظل مرهونًا بحجم التصعيد ومدى تأثيره على الاقتصاد العالمي وأسواق المال، وهو ما يفسر حالة التذبذب الحالية التي تشهدها الأسعار.

