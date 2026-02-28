قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يشاركان العاملين بشركة التوزيع إفطارهم الجماعي.. صور

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية
وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية
وفاء نور الدين

حرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أيمن عطية  محافظ الإسكندرية على مشاركة العاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إفطارهم الجماعي، موجها التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، مطالبا ببذل الجهد والمزيد من اليقظة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيدا بالروح العاليه التى تجلت على مدار اليوم ومستوى التعاون والعمل بروح الفريق، لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين. موضحاً، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة، موضحا المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم والتوسع فى منظومة العدادات الذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة.

 حيث قام الدكتور محمود عصمت يرافقه  المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية اليوم السبت بزيارة ميدانية إلى مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الذى يضم فى نطاقه الجغرافى (12) محطة محولات و(100) لوحة حلقية ذكية و(56) موزع جهد متوسط و(50) مكثف جهد متوسط سعة 300 ك.ف و(5000) عداد ذكي من المشروع الذى يشمل 300 ألف عداد ذكي.

استمع خلالها  إلى عرض توضيحي قدمه المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة، حول خطة العمل لتأمين التغذية الكهربائية ومنع الهدر، والحد من الفقد، ومواجهة التعدى على التيار الكهربائي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى نطاق عمل الشركة، وكذلك توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية والتوسع العمرانى، وشمل العرض أهمية مركز التحكم الجديد الذي دخل مرحلة اختبارات الإتاحية، وإجراء المناورات، وعزل المهمات من خلال مركز التحكم، بالتوازي مع استكمال شركة سيمنز إتمام بعض الاعمال باستخدام البرامج الحديثة لتحليل بيانات الشبكة الكهربية، مما له الأثر في سرعه تحديد الأعطال وعزلها، وإعادة التيار لباقى المشتركين مع عمل اتزان للأحمال وحماية مهمات الشبكة والوقاية من الأعطال الناتجة عن ارتفاع الاحمال ، وشمل العرض آلية عمل مركز تحكم غرب الاشرافي وإدخال البنية للعدادت الذكية.

شملت الزيارة تفقد مركز البيانات بالشركة الذي يغطي الأغراض المختلفة ومنها (الشحن الموحد -الإصدار الموحد – الضبطية القضائية وكافة المعلومات الخاصة بالمشتركين وأعمال المنصة الإلكترونية الموحدة)، ومركز بيانات العدادات الذكية بسموحة حيث تم تركيب 18114 عداد ذكى يتم قرائتها والتحكم فيها عن بعد، من خلال منظومة التشغيل الملحقة بمركز بيانات العدادات الذكية بمركز البيانات الرئيسي MDM ، ومركز التحكم الاشرافي الذي يعمل على مراقبة ومتابعة شبكة الجهد المتوسط والمنخفض على مستوى محافظة الاسكندرية بالاشراف على الثلاث مراكز ومتابعة أعطال الجهد المنخفض والعدادات الذكية، وتم تفقد محطة الطاقة الشمسية الموجودة اعلى مركز التحكم،  التي تتكون من 51 موديول بإجمالي قدرة 24.5 م وات ساعة.

وزير الكهرباء شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء محافظ الإسكندرية مركز التحكم القومي الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

ترشيحاتنا

أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد وريال أوفيدو في الدوري الإسباني

محمد هاني

نجم الزمالك السابق يسخر من نجم الأهلي

عمر جابر

خضوع عمر جابر لـ اختبار طبي بعد قليل لحسم موقفه من مباراة بيراميدز

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد