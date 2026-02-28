وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، استقبال 12 حالة إصابة في عدد من مستشفيات البلاد على خلفية الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، عبد الله السند، في تصريح صحافي، إن "مستشفى الفروانية استقبل 9 حالات، فيما استقبل مستشفى الجهراء حالتين، واستقبل مستشفى مبارك حالة واحدة".

وأوضح السند أن طبيعة الإصابات تنوعت بين "ارتطام منخفض الشدة، وإصابات في الفخذين، والظهر والصدر، وإصابة في اليد، إضافة إلى إصابات سطحية في الوجه والرقبة".

وأضاف أن "هناك حالة واحدة في مستشفى الفروانية تتلقى الرعاية المكثفة في غرفة الإنعاش، فيما تتلقى بقية الحالات الرعاية في أقسام الملاحظة للرجال والنساء، وجميعها تحت المتابعة الطبية المستمرة".

وأشار السند إلى أن "الحالة الأولى في مستشفى الجهراء تعاني من إصابة نافذة في الفخذ الأيمن والحالة العامة مستقرة وتخضع للمتابعة من فريق الطوارئ وجراحة الإصابات مع استكمال الفحوصات اللازمة، أما الحالة الثانية فهي إصابة سطحية في الرأس والحالة العامة مستقرة وتخضع للملاحظة الطبية".

وتأتي هذه الإصابات بالتزامن مع توترات إقليمية، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران، فيما ردت طهران بقصف أهداف في إسرائيل ودول أخرى في المنطقة.