قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
آية التيجي

يعتبر طريقة عمل بلح الشام بدون بيض واحدة من الحلويات المنزلية الاقتصادية، ويمكن تحضيرها في المنزل بنفس جودة الجاهزة.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة سهلة ومضمونة لعمل بلح الشام المقرمش من الخارج والطري من الداخل، دون استخدام البيض، مع الحفاظ على القوام المثالي والطعم الشهي.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

المقادير
للعجين:
كوب ماء
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
كوب دقيق
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة فانيليا
زيت غزير للقلي
للشربات:
2 كوب سكر
كوب ماء
عصير نصف ليمونة
فانيليا

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

طريقة التحضير:
ـ لتحضير الشربات، يُوضع السكر والماء على النار حتى الغليان، ثم يُضاف عصير الليمون ويُترك 7 إلى 10 دقائق، ويُترك ليبرد تمامًا.
ـ في قدر على النار، يُمزج الماء مع الزيت والسكر والملح حتى الغليان.
ـ يُضاف الدقيق والنشا دفعة واحدة مع التقليب السريع حتى تتكون عجينة متماسكة.
ـ تُرفع العجينة من على النار وتُترك لتهدأ قليلًا، ثم تُضاف الفانيليا.
ـ تُوضع العجينة في كيس حلواني ببلبلة نجمة.
ـ يُشكل بلح الشام مباشرة في زيت بارد، ثم تُشعل النار على درجة متوسطة حتى يكتسب اللون الذهبي.
ـ يُنقل فورًا إلى الشربات البارد، ثم يُصفى ويُقدم.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

أسرار نجاح بلح الشام بدون بيض

ـ تشكيل العجين في زيت بارد يضمن تفتيح العجينة من الداخل.

ـ يجب أن يكون الشربات باردًا وبلح الشام ساخنًا للحفاظ على القرمشة.

ـ إضافة النشا تعوض دور البيض في القوام.

ـ عدم رفع درجة حرارة الزيت فجأة لتجنب احتراق الخارج قبل نضج الداخل.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

لماذا يفضل البعض تحضير بلح الشام بدون بيض؟

ـ وصفة اقتصادية قليلة التكلفة.
ـ مناسبة لمن يعانون من حساسية البيض.
ـ يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في كل منزل.

ـ تعطي نفس النتيجة تقريبًا من حيث الطعم والقرمشة.

بلح الشام بدون بيض طريقة عمل بلح الشام وصفة الشيف نادية السيد طريقة عمل بلح الشام المقرمش بلح الشام في البيت حلويات اقتصادية طريقة عمل الشربات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد