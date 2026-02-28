طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

يعتبر طريقة عمل بلح الشام بدون بيض واحدة من الحلويات المنزلية الاقتصادية، ويمكن تحضيرها في المنزل بنفس جودة الجاهزة.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة سهلة ومضمونة لعمل بلح الشام المقرمش من الخارج والطري من الداخل، دون استخدام البيض، مع الحفاظ على القوام المثالي والطعم الشهي.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

المقادير

للعجين:

كوب ماء

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة فانيليا

زيت غزير للقلي

للشربات:

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا

طريقة التحضير:

ـ لتحضير الشربات، يُوضع السكر والماء على النار حتى الغليان، ثم يُضاف عصير الليمون ويُترك 7 إلى 10 دقائق، ويُترك ليبرد تمامًا.

ـ في قدر على النار، يُمزج الماء مع الزيت والسكر والملح حتى الغليان.

ـ يُضاف الدقيق والنشا دفعة واحدة مع التقليب السريع حتى تتكون عجينة متماسكة.

ـ تُرفع العجينة من على النار وتُترك لتهدأ قليلًا، ثم تُضاف الفانيليا.

ـ تُوضع العجينة في كيس حلواني ببلبلة نجمة.

ـ يُشكل بلح الشام مباشرة في زيت بارد، ثم تُشعل النار على درجة متوسطة حتى يكتسب اللون الذهبي.

ـ يُنقل فورًا إلى الشربات البارد، ثم يُصفى ويُقدم.

أسرار نجاح بلح الشام بدون بيض

ـ تشكيل العجين في زيت بارد يضمن تفتيح العجينة من الداخل.

ـ يجب أن يكون الشربات باردًا وبلح الشام ساخنًا للحفاظ على القرمشة.

ـ إضافة النشا تعوض دور البيض في القوام.

ـ عدم رفع درجة حرارة الزيت فجأة لتجنب احتراق الخارج قبل نضج الداخل.

لماذا يفضل البعض تحضير بلح الشام بدون بيض؟

ـ وصفة اقتصادية قليلة التكلفة.

ـ مناسبة لمن يعانون من حساسية البيض.

ـ يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في كل منزل.

ـ تعطي نفس النتيجة تقريبًا من حيث الطعم والقرمشة.