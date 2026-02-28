بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

استمر ارتفاع سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم السبت متأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية .

الذهب يرتفع بجنون

ويشهد سعر جرام الذهب حالة من الارتفاع الجنوني داخل الأسواق ليصل بعد ساعتين من التداول إلي زيادة 50 جنيه جديدة.

ارتفاع في يوم

ومع ارتفاع وتيرة الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية؛ ارتفع سعر الذهب في يوم واحد 425 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7425 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8485 جنيه للشراء و 8371 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7778 جنيه للشراء و 7674 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشار 7425 جنيه للشراء و7325 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6364 جنيه للشراء و 6278 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 59.4 ألف جنيه للبيع و 58.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5280 دولار للشراء و5278 دولار للبيع.