قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
أول رفض أوروبي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-2-2026

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 28-2-2026. 

أظهر سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 28-2-2026 دون أي تغيير يذكر في المشغولات الذهبية. 

سعر الجنيه الذهب

 بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع. 

سعر أوقية الذهب

 وصل سعر أوقية الذهب لنحو 5222 دولارا للشراء و 5221 دولارا للبيع. 

سعر عيار 24 

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلى 8 آلاف جنيه للشراء و 7943 جنيها للبيع. 

 سعر عيار 22 

سجل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيه للشراء و 7281 جنيها للبيع.

 سعر عيار 21 

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7 آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيها للبيع. 

سعر عيار 18 

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 6 آلاف جنيه للشراء و 5967 جنيها للبيع. 

وتتزايد التوقعات - في ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي- بأن الذهب قد يدخل مرحلة تاريخية جديدة من الصعود القوي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتغيرات هيكلية في طبيعة الطلب عليه، خاصة من جانب البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى. 

وتشير تقديرات مؤسسات مالية عالمية إلى أن المعدن النفيس لم يعد مجرد أداة تقليدية للتحوط ضد التضخم أو التقلبات الاقتصادية؛ بل أصبح أصلًا استراتيجيًا تتجه إليه الدول والمؤسسات ضمن رؤية طويلة الأجل لإعادة هيكلة احتياطياتها المالية.

سعر الجنيه الذهب الجنيه سعر الذهب الذهب اليوم سعر الجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

خبير: إيران ليس لديها ما تخسره في هذه الحرب وتدرك أهداف أمريكا

جانب من اللقاء

د. سعيد الزغبي: الضربات العسكرية بين إسرائيل وأمريكا وإيران تتفاوت في الأهداف

أرشيفية

وسائل إعلام إسرائيلية ترجح اغتـ ـيال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد