سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-2-2026

يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 28-2-2026.

أظهر سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 28-2-2026 دون أي تغيير يذكر في المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب لنحو 5222 دولارا للشراء و 5221 دولارا للبيع.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلى 8 آلاف جنيه للشراء و 7943 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيه للشراء و 7281 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7 آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 6 آلاف جنيه للشراء و 5967 جنيها للبيع.

وتتزايد التوقعات - في ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي- بأن الذهب قد يدخل مرحلة تاريخية جديدة من الصعود القوي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتغيرات هيكلية في طبيعة الطلب عليه، خاصة من جانب البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.

وتشير تقديرات مؤسسات مالية عالمية إلى أن المعدن النفيس لم يعد مجرد أداة تقليدية للتحوط ضد التضخم أو التقلبات الاقتصادية؛ بل أصبح أصلًا استراتيجيًا تتجه إليه الدول والمؤسسات ضمن رؤية طويلة الأجل لإعادة هيكلة احتياطياتها المالية.