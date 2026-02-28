مصـ.رع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب توك توك داخل ترعة بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب توك توك داخل ترعة بنطاق قرية الخوالد التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بنطاق قرية الخوالد التابعة لمركز أبوتشت، نتج عنه ضحايا.



بالانتقال والفحص، تبين مصرع شاب وإصابة آخرين، عقب سقوط التوك توك داخل ترعة بنطاق قرية الخوالد، نتيجة الظلام الذى تشهده المنطقة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





