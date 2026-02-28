قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
رياضة

الأهلي وورطة خط الوسط.. هل يحسم بديل ديانج أم ينتظر لنهاية الموسم؟

ديانج
ديانج
منتصر الرفاعي

استقر مسؤولو النادي الأهلي على تأجيل حسم مصير المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق، بعدما أخطر الإدارة برغبته في عدم تجديد عقده والرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري، ليدخل ملف بديله مرحلة الترقب داخل أروقة النادي.

4 لاعبين معارين تحت المجهر

ويمتلك الأهلي عدة عناصر محلية معارة لأندية الدوري يتقدمهم عمر الساعي لاعب المصري، وأحمد خالد «كباكا» لاعب زد، وأحمد رضا لاعب البنك الأهلي.

كما كان مصطفى أبو الخير قد انتقل إلى المصري في يناير 2025 على سبيل البيع النهائي، مع تضمين بند يمنح الأهلي أحقية استعادته بعد موسم ونصف مقابل 5 ملايين جنيه.

الاتجاه نحو أجنبي شاب

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن الإدارة لم تدخل في مفاوضات جادة حتى الآن لحسم بديل ديانج، وأن الأسماء المتداولة ما زالت في إطار الترشيحات. 

ورغم وجود الرباعي رضا والساعي وكباكا وأبو الخير ضمن الحسابات، إلا أن الاتجاه الأقرب يتمثل في التعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم خط الوسط خلال الموسم المقبل.

استبعاد النني وحمدي فتحي

وأوضح المصدر أن فكرة التعاقد مع محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، أو حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري غير مطروحة تمامًا بسبب تقدمهما في السن وارتفاع رواتبهما مشيرًا إلى أن الإدارة تبحث عن لاعب أجنبي بمواصفات محددة أبرزها صغر السن، الجاهزية البدنية، والقدرات الفنية العالية.

موعد مباراة الأهلي وزد

على صعيد آخر، يلتقي الأهلي مع زد في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات و6 تعادلات وتلقى خسارة واحدة، فيما يحتل زد المركز السابع برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل 7 مرات وتلقي 5 هزائم.

