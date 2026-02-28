قيادي بمستقبل وطن: الموقف المصري تجاه استهداف العرب عقيدة لرفض المساس بسيادة الأشقاء

أعرب محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن تأييده الكامل للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدًا أن البيان جاء واضحًا وحاسمًا، ووضع النقاط على الحروف إزاء تطورات تنذر بعواقب جسيمة على أمن واستقرار الإقليم.

وحذر السلاب من أن استمرار “طبول الحرب” قد يدفع المنطقة بأسرها إلى دوامة من الفوضى الشاملة، مشددًا على أن إدانة مصر الصريحة لاستهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة -قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن - تمثل تعبيرًا أصيلًا عن عقيدة الدولة المصرية الراسخة التي ترفض المساس بسيادة الأشقاء أو الانتقاص من استقرارهم.

وأكد أن احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار ليس خيارًا دبلوماسيًا قابلًا للأخذ والرد، بل هو ضرورة حتمية لصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مسارات يصعب احتواؤها.

وأضاف: “إننا نؤكد دعمنا الكامل لموقف القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، التي شددت على أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى مزيد من الدماء والدمار، وأن الطريق الوحيد لضمان الاستقرار يتمثل في العودة إلى مائدة المفاوضات، وتغليب لغة العقل والحوار، بدلًا من الانزلاق إلى صدام مباشر ستكون تداعياته كارثية على اقتصاديات ومستقبل شعوب المنطقة.”

وأشار إلى أن التحذير المصري من “الفوضى الشاملة” يعكس قراءة استراتيجية دقيقة لطبيعة المخاطر الراهنة، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا قوة رشيدة تسعى إلى التهدئة وإطفاء بؤر التوتر، في الوقت الذي تمتلك فيه كافة أدوات الردع اللازمة لحماية أمنها القومي وصون مصالحها العليا.

واختتم تصريحاته بتجديد التأكيد على التضامن الشعبي والبرلماني المصري مع الأشقاء العرب في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذا التصعيد وتفادي انزلاق المنطقة إلى نقطة اللاعودة.