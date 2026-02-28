الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية، اليوم السبت، استهداف طائرة مسيرة لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد (تي 2)، ما أسفر عن تسجيل أضرار مادية محدودة فقط وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، فيما تم إخلاء الموقع، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل الفرق المعنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، استهداف طائرة مسيرة لمطار الكويت الدولي؛ مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة بين عدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (تي 1).