أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسواق النفط على صفيح ساخن.. ضربات أمريكية إسرائيلية لإيران تهدد الإمدادات

أ ش أ

تستعد أسواق النفط العالمية، مع انطلاق أولى جلسات التداول يوم الإثنين المقبل، لموجة تقلبات حادة في ظل تصاعد التوترات عقب ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد إيران، في تطور يهدد بتعطيل إمدادات الخام من منطقة تمثل شريانًا رئيسيًا للطاقة العالمية.

ويترقب المتعاملون باهتمام أي تصعيد إضافي قد يشعل قفزة قوية في الأسعار، وسط مخاوف من امتداد الصراع وتأثيره المباشر على الإنتاج، وفقا لشبكة "يورو نيوز".

ويحذر محللون من أن اتساع نطاق المواجهة قد ينعكس مباشرة على حركة إمدادات الخام، مع تزايد المخاوف من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يوميًا، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ويُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ولا تتوافر بدائل حقيقية لنقل النفط في حال إغلاقه أو تعطل الملاحة فيه.

ورغم تراجع إنتاج إيران منذ فرض العقوبات الأمريكية عام 1979 من 6 ملايين برميل يوميًا إلى نحو 3.1 مليون برميل حاليًا؛ فإنها ما تزال ضمن أكبر عشرة منتجين عالميًا، وتمتاز بانخفاض تكلفة استخراج الخام إلى نحو 10 دولارات للبرميل، ما يجعل صادراتها - خصوصًا إلى الصين التي تستحوذ على أكثر من 80% منها - ذات أهمية كبيرة في توازن السوق.

وبالمقارنة، تتراوح تكلفة إنتاج النفط في كندا والولايات المتحدة عادةً بين 40 دولارًا (33.85 يورو) و60 دولارًا (50.77 يورو) للبرميل، ولا تشهد سوى السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة تكاليف إنتاج منخفضة مماثلة.

ولا تزال الصين مستهلكا رئيسيا للنفط الإيراني، إذ تُصدر أكثر من 80% من صادرات إيران إلى المصافي الصينية.

وتزايدت المخاوف خلال الأيام الماضية؛ بعد أن صعدت طهران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، وأجرت مناورات بالذخيرة الحية أدت إلى إغلاقه مؤقتًا للمرة الأولى منذ تهديدات أمريكية سابقة باستخدام القوة.

ويرى خبراء الطاقة أن أي تعطيل - حتى لو كان محدودا - قد يدفع الأسعار إلى قفزات حادة مع بدء تعاملات الاثنين، في ظل حساسية الأسواق لأي تطور يمس أمن الإمدادات في الشرق الأوسط.

ضربات أمريكية إسرائيلية لإيران أمريكا أسواق النفط إيران

