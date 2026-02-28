قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

محمد إبراهيم

تمتلك الولايات المتحدة العشرات من القواعد العسكرية المنتشرة في أكثر من 15 دولة في الشرق الأوسط يتمركز بها أكثر من 30 ألفا من الجنود الأمريكيين بشكل دائم - بحسب وزارة الدفاع الأمريكية - / تواجد / يأتي مع ترسانة ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطور، فضلا عن أساطيل بحرية موجودة بشكل دائم في الإقليم.

قاعدة العديد القطرية

قاعدة العديد الجوية في قطر أشهر قاعدة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط وتعد أكبر منشأة عسكرية أمريكية في المنطقة، حيث تتمركز فيها أسراب من الطائرات المقاتلة إضافة إلى القاذفات الإستراتيجية وطائرات النقل العسكري وطائرات التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع والتجسس، كما يمكن للقاعدة استيعاب أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي.

قاعدة "عريفجان" "وعلي السالم" الكويتية

ويوجد في الكويت أكثر من 10 ألف جندي أمريكي بحسب أرقام وزارة الخارجية الأمريكية، يتمركزون في العديد من القواعد العسكرية، أهمها قاعدة "عريفجان" التي تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد وتمثل المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في الكويت، كذلك قاعدة علي السالم الجوية التي تضم فرقة من القوة الجوية الأمريكية ، كذلك تمركزات لطائرات أمريكية مقاتلة وأخرى استطلاعية كطائرات أف 15 ومسيرات جوية وطائرات تزود بالوقود، التي تعد محورا للنقل الجوي وقوة دعم للقوات المشتركة وقوات التحالف الدولي في المنطقة.

قاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية

وتشير التقديرات إلى تواجد نحو ثلاثة آلاف جندي أمريكي داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقتصر مهام القوات الأمريكية في السعودية على التدريب وتقديم المشورة وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة، ولعل أبرز التواجد العسكري الأمريكي في السعودية في قاعدة الإسكان الجوية وهي مقر المجموعة الجوية 320 والمجموعة الاستطلاعية 64، كذلك قاعدة الأمير سلطان الجوية التي يتواجد بها عناصر من المشاة الأمريكية وأخرى من طائرات الاستطلاع والطائرات الهجومية.

قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية

أما دولة الإمارات فتستضيف أكثر من 5 آلاف عسكري أمريكي من خلال ثلاثة قواعدة لعل أبرزها قاعدة الظفرة الجوية التي تعد المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في الإمارات، ويوجد بها وحدة الانتشار الجوي الأمريكي 380، وتقدم كذلك خدمات الدعم اللوجيستي وتزويد الطائرات بالوقود.

الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين

ويتمركز في البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي حيث يشمل عمل الأسطول الذي يتكون من حاملات للطائرات وغواصات ومدمرات ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من المساحة المائية، كما يمتد عمل الأسطول الذي يوجد به أكثر من 5آلاف جندي أمريكي إلى أكثر من 25 دولة في منطقة عمليات الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي بالإضافة إلى مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.

قاعدة موفق السلطي الجوية الأردنية

أحد أبرز عمليات التواجد الأمريكي في المنطقة أيضا موجودة في قاعدة موفق السلطي الجوية الأردنية التي تعد واحدة من أكبر القواعد الجوية بالأردن، حيث تعد القاعدة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط للطائرات الأمريكية المقاتلة و بدون طيار، كما أجرت الولايات المتحدى تعديلات على مدرج القاعدة لاستيعاب طائرات النقل الإستراتيجي والطائرات الحربية من نوع f35  و f15 و f16.

بعشرات الآلاف من الجنود وتواجد لا محدود من الطائرات والسفن والدبابات والمدرعات، تنتشر الولايات المتحدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بهدف حماية مصالحها من جهة ، ولحماية إسرائيل من جهة أخرى ، ومع بدء الجولة الثانية من حرب أمريكا وإسرائيل مع إيران .. دخلت هذه القواعد ضمن بنك أهداف الحرب.

