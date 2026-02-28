أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات

علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"قولنا إن الحرب جاية جاية ومن عادة امريكا استغلال المفاوضات لتنفيذ ضربة ضد إيران ".



وتابع الإعلامي احمد موسى “لا يمكن ترامب يبعت كل القوات دي ويرجع فاضي وهل فيه حد متخيل إن فيه مفاوضات عبثية وكل الحشد العسكري ده يرجع كده ”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إن خامنئي مات والضربة دي أمريكية إسرائيلية بنفس تفاصيل ضربة اغتيال حسن نصر الله ".