النهائيات في كندا.. انطلاق منافسات بطولة فور تو سكور لكرة القدم البديلة بمحافظات مصر

انطلقت منافسات النسخة الرابعة من بطولة ريد بُل فور تو سكور، لتواصل تحدي أكثر اللاعبين جرأة ومهارة لإثبات قدرتهم على التسجيل في اللحظات الحاسمة.

نسخة 2026 تمثل محطة جديدة في مسيرة البطولة التي أعادت تعريف كرة القدم البديلة في مصر، ووفرت منصة عالمية تستعرض إبداع وقوة المواهب المصرية.

ويأتي نظام البطولة هذا العام بأسلوب سريع وحاسم: 4 لاعبين لكل فريق، مرمى صغير، بدون حراس مرمى، و10 دقائق فقط تحسم كل شيء.

كما سيتم احتساب أهداف الدقيقة الأولى والأخيرة بهدفين، ما يجعل كل ثانية في المباراة قابلة لقلب الموازين!

وتعد البطولة ظاهرة رياضية خلال ليالي رمضان، حيث تجتمع الحماسة، السرعة، وروح التحدي في أجواء لا تُنسى، بمشاركة أمهر لاعبي كرة القدم.

ومن المقرر أن يمثل الفريق الفائز، مصر في النهائي العالمي بمدينة تورونتو هذا الصيف بكندا، لمواجهة أفضل الفرق من مختلف أنحاء العالم.

وفيما يلي جدول التصفيات التي ستقام في 7 مدن بمحافظات مصر:

أسيوط: 23 و24 فبراير

المنيا: 26 و27 فبراير

الإسكندرية: 2 و3 مارس

الإسماعيلية: 5 و6 مارس

المنصورة: 8 و9 مارس

القاهرة: 11 و12 مارس

6 أكتوبر: 15 و16 مارس



وتُختتم الرحلة بالنهائي الوطني يوم 3 أبريل في نادي 7 بالمعادي – بالقاهرة، حيث سيتأهل فريق واحد فقط لتمثيل مصر على الساحة الدولية.