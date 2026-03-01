إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي

اعتبر المندوب الإيراني لدى مجلس الأمن ان يحدث من أمريكا وإسرائيل عدوان مسلح ضد بلاده.

وقال أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعمدتا استهداف مناطق بها كثافة من المدنيين بإيران.



وذكر أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على بلاده أسفرت عن إصابة مئات المدنيين.



واضاف بان ما قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل انتهاك للقانون الدولي.



وذكر أن إعلان ترامب ونتنياهو سعيهما تغيير النظام في إيران دليل على انتهاك سيادتنا.



وأكد أن ما يحدث من أمريكا وإسرائيل عدوان مسلح ضد بلادي وهي حرب ضد القانون الدولي.