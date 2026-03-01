منتخب مصر للشباب يهزم العراق وديًا

فاز منتخب مصر للشباب، مواليد 2007 على نظيره العراقي بهدف نظيف، في مواجهة ودية أقيمت مساء السبت، بمركز المنتخبات الوطنية، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

وسجّل محمود حسن، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وحضر المباراة، وليد درويش ومحمد أبوحسين، عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

وتعادل المنتخبان وديًا بهدف لمثله، في الرابع والعشرين من شهر فبراير المنقضي، قبل المواجهة الثانية مساء السبت، في إطار استعدادات منتخب مصر للشباب، تحت قيادة مديره الفني، وائل رياض، لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.