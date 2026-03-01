«ترامب» يزعم معرفته بالمُرشحين لخلافة «خامئني» .. وهجمات لسلاح الجو الإسرائيلي

نقلت شبكة سي بي إس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن هناك بعض المرشحين الجيدين لقيادة إيران بعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وفق ما زعم ترامب.

وذكر ترامب: «أعرف بالضبط من هو صاحب القرار في إيران بعد اغتيال خامنئي».

كما أفادت سي بي إس نيوز عن مصادر استخبارية وعسكرية بمقتل نحو 40 مسؤولًا إيرانيًا في غارات أمريكية وإسرائيلية.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: «يُعتقد أن وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري قد قتلا».

وأوردت وكالة فارس عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الإيراني استشهاد ابنة المرشد وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.

فيما أفادت وكالة أنباء إيسنا بوقوع انفجار في شمال شرقي طهران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «سلاح الجو يواصل استهداف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الإيرانية».

وذكرت وكالة فارس عن قائد في الحرس الثوري الإيراني قوله: «اغتيال القادة لا يترك أدنى تأثير في مسار التقدم في هذه المعركة، وبنية نظامنا مصممة على نحو يسمح بتعيين أشخاص أكفاء فور استشهاد أي من القادة».

على الجانب الآخر، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل إسرائيلية جراء سقوط صاروخ في تل أبيب، ونقل 20 مصابًا آخر من الموقع ذاته، فيما بلغ عدد المصابين في اليوم الأول من عملية «زئير الأسد» 121 مصابًا.