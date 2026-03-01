مسلسل «إثبات نسب» .. درة تقترب من كشف الخيانة الكبرى

تشهد الأحداث تطورًا حاسمًا في مسلسل إثبات نسب بنفاد نوال درة) من تهمة القتل بعد نجاة هشام من الطعنة التي وجّهتها له في لحظة غضب. المفاجأة لم تكن في نجاته فحسب، بل فى قراره بعدم إبلاغ الشرطة بأنها هي من طعنته، فى موقف يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول دوافعه الحقيقية.

في المقابل، لم تتوقف نوال عند صدمة المواجهة، بل واصلت البحث حين التقت بعمرو ( محمود عبدالمغنى)، الذي كشف لها تفاصيل صادمة عن كيفية تعارفه على هشام، والخطة التي جمعت بينهما منذ البداية. من ترتيب الزواج، إلى استغلال فكرة الحمل، وصولًا إلى إخفاء الطفل طوال تلك الفترة، حيث بدأت تتضح ملامح مؤامرة مدروسة لم تكن وليدة لحظة، بل نتيجة تخطيط طويل.

كما عرض عليها أن تنسى كل ما حدث لها وأن تبدأ حياة جديدة بالسفر خارج مصر، حيث زودها بأوراق رسمية تحمل اسم الفتاة المنتحرة التى تعرف عليها أبوها على أنها نوال سابقاً حتى تتمكن من البدء بإسم جديد بعيداً عن اسمها وكونها صدر لها شهادة وفاة من قبل، إلا أنها رفضت تماما وقامت بتمزيق الأوراق. فكل ما تريده هو استعادة ابنها وفقط.

بهذا التطور، يتحول الصراع من مجرد بحث عن رضيع مختفٍ، إلى معركة لكشف مخطط متكامل، تتداخل فيه الطموحات الشخصية بالانتقام والحسابات الباردة. ومع استمرار انكشاف الخيوط، يقترب المسلسل من مرحلة المواجهة الكبرى، حيث لن يبقى سرّ مخفيًا طويلًا.

مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني ، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.