الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

أفادت وكالة رويترز باغتيال قادة إيران على رأسهم المرشد علي خامنئي وثمانية آخرون.

وقال الحرس الثوري الإيراني: سننتقم من قتلة القائد خامنئي بشكل ساحق وحاسم وقواتنا المسلحة ستواصل مسيرة قائدها خامنئي وستوقع العقاب الشديد بالمعتدين على بلادنا.



وأضاف الحرس الثوري الإيراني: ندعو كل شرائح المجتمع للحضور الحماسي والمشرف في ساحات الدفاع الوطني لإبراز التلاحم.



وقالت الحكومة الإيرانية: سنجعل من أمر ونفذ هذه الجريمة الكبرى يندم وإيران ستجتاز هذا المنعطف الصعب شامخة.

وذكرت الحكومة الإيرانية: ننعى قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي الذي استشهد إثر الهجوم الأمريكي الصهيوني الغادر.

وكان قد أكد التليفزيون الإيراني الرسمي وفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل خامنئي في مكتبه فجر السبت.

وأضافت أن البلاد ستدخل الآن في حداد لمدة أربعين يوماً.

وقبل ساعات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خامنئي قُتل في غارة إسرائيلية صباح السبت.

وكان خامنئي، البالغ من العمر 86 عاماً، قد حكم البلاد منذ عام 1989، عندما خلف الخميني، أول مرشد أعلى لإيران في ظل الجمهورية التي تأسست عام 1979.

خلال فترة حكمه، سعت إيران إلى امتلاك برنامج نووي، كما وسّعت دعمها للجماعات الشيعية في الشرق الأوسط، مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وكتائب حزب الله في العراق.



كما وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية .