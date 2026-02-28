بسبب الميراث .. مشاجرة بين 4 أشقاء بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالشرقية.







بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 24/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (شخصين"أحدهما مصاب بكدمات وسحجات بالرقبة") ، طرف ثانى " (شقيقيهما – أحدهما مصاب بكدمة بالرأس) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق ، وذلك لخلافات بينهم حول الميراث تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام (ماسورة حديدة) مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (الآداة المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





