تعرف على نتيجة سيراميكا كليوباترا ودجلة بالدوري

تعادل سيراميكا كليوباترا مع وادي دجلة 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري .

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب.

سجل حسين السيد لاعب وادى دجلة هدف الغزلان فى الدقيقة 60، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل أيمن موكا هدف التعادل لسيراميكا.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الرابع في ترتيب دوري نايل برصيد 37 نقطة بينما يحتلوادى دجلة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة،

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - چاستس ارثر - أحمد هاني.

الوسط: كريم نيدفيد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - اسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

الهجوم: فخري لاك.