بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

بالتزامن مع التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية قرارها بإغلاق مؤقت لبعض حقول الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية، وذلك

إغلاق حقول الغاز الطبيعى

‎وبحسب مصدر بوزارة البترول لـ «صدى البلد» فقد توقف استيراد مصر من الغاز بحقل ليفياثان وحقل تمار الواقعين في شرق البحر المتوسط.

وأكد المسئول أنه بعد التصعيد العسكري والضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران بعض المنشآت أُوقفت عن العمل “وفقًا لتقييمات أمنية” لافتًا إلى أن الوزارة مستعدة لأي مواقف طارئة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن غرفة الأزمات تنعقد في الحالات الطارئة وحدوث الأزمات سواء إقليمية، أو مواقف طارئة داخل الدولة المصرية.

‎وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية «مازلنا في وقت مبكر، ومن الصعب التنبؤ بما يحدث خلال الفترة المقبلة».



‎وطمأن المواطنين بأن الدولة لديها الاستعدادات في حالة استمرار الوضع لفترة طويلة، مضيفًا: «الدولة عملت على وضع خطط اللازمة في هذا الشأن منذ فترة طويلة، والاستعداد لكل الطوارئ، حتى تكون لدينا القدرة والمرونة التعامل مع أي تداعيات، ويكون المواطن مطمئنًا بعدم تأثر الخدمات والاحتياجات الأساسية».



كما أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول، على استقرار الاحتياطيات من المواد البترولية عند مستويات آمنة، مع انتظام تأمين الإمدادات لتلك المواد بتنوع منتجاتها لمختلف الاستخدامات، وبخاصة القطاعات الانتاجية.



وتابع وزير البترول أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ إجراءات لتعزيز الجاهزية لأية سيناريوهات ووضع خطط متكاملة تدعم سرعة الاستجابة في مواجهة أي متغيرات طارئة في هذا القطاع.



ولفت المهندس كريم بدوي إلى أنه زار اليوم مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وانتظام ضخها إلى مختلف قطاعات السوق المحلية، والاطمئنان إلى جاهزية منظومة العمل لتنفيذ السيناريوهات الاستباقية التي تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع أية مستجدات.

