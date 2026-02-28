قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
فشل كلوي.. حسام موافي: احذروا أخذ المسكنات بدون روشتة طبية
لازال على قيد الحياة.. رويترز: كلمة مرتقبة لـ المرشد الأعلى الإيراني الليلة
أخبار العالم

روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران

محمود عبد القادر

طلبت روسيا والصين اليوم، السبت، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في إيران.

ووفقًا لتقارير وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، جاء هذا الطلب في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة هذه التفاصيل، مشيرةً إلى أن البلدين يطالبان بعقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
 

وأفادت قناة BFMTV، نقلا عن قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن القومي يوم السبت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وذكرت القناة أن الرئيس الفرنسي سيعقد هذا الاجتماع عند السادسة مساء (بالتوقيت المحلي)، لمناقشة الوضع في إيران والشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، اللواء علي عبد اللهي، عصر اليوم السبت، أن العمليات الايرانية ستستمر دون انقطاع حتى إلحاق الهزيمة المؤكدة بالعدو.

وأفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، بأن اللواء عبد اللهي صرح قائلا: “كما كنا قد أعلنا سابقا، أنه وردا على العدوان الأمريكي والصهيوني الغاشم على إيران الإسلامية، دكت ضربات الصواريخ الايرانية المدمرة جميع أنحاء الأراضي المحتلة (في فلسطين) وقواعد أمريكا في المنطقة، وأن هذه العمليات ستستمر دون وقفة، حتى إلحاق الهزيمة المؤكدة بالعدو”.

وأضاف: "نظرا للعدوان الذي شنه الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران الإسلام، سيتم استهداف الأراضي المحتلة وجميع القواعد والمصالح والموارد الأمريكية في المنطقة وتعتبر أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية".

ودعا اللواء عبد اللهي الشعب الإيراني الشجاع والبطل إلى الحفاظ على هدوئه، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ستدافع بصلابة عن البلاد والشعب والمصالح الوطنية.

روسيا والصين مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن إيران الأمم المتحدة

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
نوران ماجد
احمد مالك وهدي المفتي
نشرة المرأة والمنوعات
