روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران

طلبت روسيا والصين اليوم، السبت، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في إيران.

ووفقًا لتقارير وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، جاء هذا الطلب في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة هذه التفاصيل، مشيرةً إلى أن البلدين يطالبان بعقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن.



وأفادت قناة BFMTV، نقلا عن قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن القومي يوم السبت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وذكرت القناة أن الرئيس الفرنسي سيعقد هذا الاجتماع عند السادسة مساء (بالتوقيت المحلي)، لمناقشة الوضع في إيران والشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، اللواء علي عبد اللهي، عصر اليوم السبت، أن العمليات الايرانية ستستمر دون انقطاع حتى إلحاق الهزيمة المؤكدة بالعدو.

وأفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، بأن اللواء عبد اللهي صرح قائلا: “كما كنا قد أعلنا سابقا، أنه وردا على العدوان الأمريكي والصهيوني الغاشم على إيران الإسلامية، دكت ضربات الصواريخ الايرانية المدمرة جميع أنحاء الأراضي المحتلة (في فلسطين) وقواعد أمريكا في المنطقة، وأن هذه العمليات ستستمر دون وقفة، حتى إلحاق الهزيمة المؤكدة بالعدو”.

وأضاف: "نظرا للعدوان الذي شنه الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران الإسلام، سيتم استهداف الأراضي المحتلة وجميع القواعد والمصالح والموارد الأمريكية في المنطقة وتعتبر أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية".

ودعا اللواء عبد اللهي الشعب الإيراني الشجاع والبطل إلى الحفاظ على هدوئه، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ستدافع بصلابة عن البلاد والشعب والمصالح الوطنية.